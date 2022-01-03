На українському ринку може з'явитися бюджетний кросовер Chevrolet

Уже розпочався випуск першої пробної партії цієї моделі.

В Україні може з'явитися оновлена версія дешевого кросовера - Chevrolet Tracker.

Як повідомляє UzAuto Motors, в Узбекістані розпочався випуск пробної партії кросоверів цієї моделі нового покоління. Зазначається, що повномасштабне виробництво Chevrolet Tracker розпочнеться у липні 2022 року.

Кросовер Chevrolet Tracker другого покоління презентували ще два роки тому в Китаї, згодом його виробництво запустили в Бразилії, а тепер планують виготовляти і в Узбекистані. Очікується, що на початковому етапі машина отримає 1,0-літровий турбований двигун потужністю 125 к. с. у поєднанні з шестиступінчастою АКП. Але анонсована також і більш потужна версія кросовера. Щороку в Узбекистані збиратимуть по 80 тисяч Chevrolet Tracker.

У салоні прилади поміщені до окремих колодязів, а в дорожчих версіях на центральній панелі встановлений 8,0-дюймовий сенсорний дисплей. Об'єм багажника – 390 л. Серед опцій є безключовий доступ, панорамний дах, клімат-контроль та камера заднього виду.

Як відомо, продукція UzAuto Motors відома і в Україні. Раніше узбецькі авто продавалися у нас під брендом Ravon, але віднедавна вони представлені як Chevrolet. На ринку України компанія успішно продає три моделі авто – Chevrolet Spark, Chevrolet Nexia та Chevrolet Cobalt.