На українському ринку нових легкових авто за підсумками червня змінилася модель-бестселер

Українці першого місяця літа 2022 року продовжили виявляти активну зацікавленість у нових легкових автомобілях.

Так, за підсумками червня на українському ринку нових легкових автомобілів було реалізовано 2,9 тисячі машин.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається. що порівняно з попереднім місяцем, реєстрації нових легкових авто збільшились на 14 відсотків. Однак такий червневий результат є на 67% меншим ніж торік.

Тож лідером ринку першого літнього місяця 2022 року стала марка Toyota. Впродовж червня свою першу реєстрацію пройшли 456 авто цієї японської марки, що на 11% більше, ніж у травні.

Друге місце у Renault, показник продажів якої у порівнянні з попереднім місяцем збільшився на 13% – до 327 екземплярів . Третьою за популярністю стала німецька марка Volkswagen, нові авто якої придбали 263 українців, це на 56% більше травневого показника.

Четвертий результат у Hyundai – 172 шт . Відносно травня реєстрації Hyundai зросли на 7%. Замикає п’ятірку лідерів червня з падінням на 10% – Skoda, авто якої вибрали 168 покупців .

Також до топ-10 марок червня потрапили: Mitsubishi, BMW, Nissan, Mercedes та Ford. Щодо бестселера, то він змінився - замість Toyota RAV4, яка тріумфувала в цій номінації позаминулого місяця, прийшов Renault Duster.

Усього з початку року свої перші реєстраційні номери отримали 17,8 тисячі нових легкових авто, що у 2,7 раза менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Читайте також:

В Україні суттєво здешевшали вживані автомобілі: яка ситуація з цінами

Ера "євроблях" за нульовим розмитненням завершена: що буде з імпортом вживаних авто та як вчинити тим, хто не встиг

Через дефіцит пального в Україні суттєво зріс попит на електромобілі: які "зелені" моделі купують найчастіше