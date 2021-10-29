На українському ринку з'явилися новітні флагманські самоскиди: фото

Його потужність становить 375 к.с.

В Україні з'явилися новітні флагманські самоскиди - SHACMAN SX3318DT366.

Про це повідомляє Auto-Consulting.

Ця модель має колісну формулу 8X4, що дозволяє в такому виконанні вміщуват 26 м3 та може перевозити вантажі до 33 т. Окрім того, самоскид отримав U-подібний кузов збільшеного обсягу.

Як силовий агрегат використаний двигун WP12.375E50 (ЄВРО-5) потужністю 375 к.с. У комплектації самоскида також алюмінієвий паливний бак на 500 л та безкамерні шини розмірністю 315-80R22.5.

Auto-consulting

Кабіна F3000 має традиційний набір стандартного обладнання для Shacman. А саме: кондиціонер, електропривід скла та підігрів дзеркал, сидіння водія з пневмопідвіскою, аудіосистему тощо.

33-тонний самоскид став флагманом у "лінійці" Shacman, представленій на українському ринку. Нагадаємо, що у гамі цього виробника є й інші моделі.

Раніше розповідалося про те, що в Україні на базі відомого виробника представили новий самоскид.

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