На українському ринку з'явиться суперкомпактний електромобіль Citroen, який заряджається лише за три години

На українському ринку з'явиться суперкомпактний електромобіль Citroen, який заряджається лише за три години

Мініатюрний електромобіль Citroen Ami вийде на український ринок.

Так, цей невеличкий транспортний засіб буде доступний в Україні у комерційній версії.

Про це повідомляє українське представництво Citroen.

Зазначається, що Citroen Ami Cargo має невеликі розміри: довжина - 2,41 м; ширина - 1,39 м; висота - 1,52 м. Разом з вражаючим діаметром розвороту (лише 7,20 м), все це суттєво спрощує рух містом: маневрування і паркування. Маса цієї моделі становить 485 кг.

На відміну від стандартного Citroen Ami, версія Cargo є одномісною. Замість пасажирського сидіння передбачено 260-літровий відсік для поклажі. Вантажопідйомність авто становить 170 кг.

Головна особливість Citroen Ami Cargo в тому, що це електромобіль. Крім того, новинка дарує легке і безшумне водіння, а також хорошу динаміку під час їзди – завдяки обертовому моменту, який доступний вже з першого обороту ротора електромотора. Тяговий літій-іонний акумулятор ємністю 5,5 кВт/год заряджається від звичайної побутової розетки з напругою 220 В всього за три години. Водночас запас ходу моделі Citroen Ami Cargo сягає до 75 км, чого цілком достатньо для звичайних щоденних поїздок містом або в найближчому передмісті. Завдяки електромотору потужністю 6 кВт електромобіль розвиває максимальну швидкість до 45 км/год.

Фото: citroen.ua

Наразі до України вже ввезли один Citroen Ami Cargo, і він тестується різними транспортними компаніями та службами доставки. Електрокар позиціонують як всесезонну безпечну заміну скутерам і запропонують для корпоративних клієнтів. Ціна Citroen Ami Cargo в Україні ще не оголошена, але відомо, що у Європі він коштує від 7 тисяч євро.

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