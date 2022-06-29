На українському ринку з'явиться суперкомпактний електромобіль Citroen, який заряджається лише за три години

Мініатюрний електромобіль Citroen Ami вийде на український ринок.
Так, цей невеличкий транспортний засіб буде доступний в Україні у комерційній версії.
Про це повідомляє українське представництво Citroen.
Зазначається, що Citroen Ami Cargo має невеликі розміри: довжина - 2,41 м; ширина - 1,39 м; висота - 1,52 м. Разом з вражаючим діаметром розвороту (лише 7,20 м), все це суттєво спрощує рух містом: маневрування і паркування. Маса цієї моделі становить 485 кг.
На відміну від стандартного Citroen Ami, версія Cargo є одномісною. Замість пасажирського сидіння передбачено 260-літровий відсік для поклажі. Вантажопідйомність авто становить 170 кг.
Головна особливість Citroen Ami Cargo в тому, що це електромобіль. Крім того, новинка дарує легке і безшумне водіння, а також хорошу динаміку під час їзди – завдяки обертовому моменту, який доступний вже з першого обороту ротора електромотора. Тяговий літій-іонний акумулятор ємністю 5,5 кВт/год заряджається від звичайної побутової розетки з напругою 220 В всього за три години. Водночас запас ходу моделі Citroen Ami Cargo сягає до 75 км, чого цілком достатньо для звичайних щоденних поїздок містом або в найближчому передмісті. Завдяки електромотору потужністю 6 кВт електромобіль розвиває максимальну швидкість до 45 км/год.
Наразі до України вже ввезли один Citroen Ami Cargo, і він тестується різними транспортними компаніями та службами доставки. Електрокар позиціонують як всесезонну безпечну заміну скутерам і запропонують для корпоративних клієнтів. Ціна Citroen Ami Cargo в Україні ще не оголошена, але відомо, що у Європі він коштує від 7 тисяч євро.
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