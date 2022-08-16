На українському ринку з'явився компактний кросовер за 21 тисячу доларів: фото

FAW Bestune T77 – оновлена версія Besturn. FAW Bestune T77 відрізняється гранованим дизайном з широкою решіткою радіатора та довгастими діодними фарами. За розмірами авто можна порівняти з KIA Sportage і Nissan Qashqai.

Габарити FAW Bestune T77:

довжина – 4 525 мм

ширина – 1 845 мм

висота – 1 615 мм

колісна база – 2 700 мм

Ергономічний та просторий салон Т77 сподобається найвимогливішим авто поціновувачам завдяки продуманому плануванню та гармонійному поєднанню високоякісних матеріалів оздоблення. Особливого відчуття простору дає панорамний дах з люком. У салоні на передній панелі встановлені два великі дисплеї - віртуальний щиток приладів і тачскрин мультимедіа. Спереду та ззаду встановлені спортивні сидіння, а об'єм багажника становить 342 л.

Комплектація FAW Bestune T77 досить багата - безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль, камера, парктронік, панорамний дах, електропривод водія крісла. Топовий варіант додає датчики світла та дощу, а також системи автоматичного гальмування та контролю смуги руху.

До України постачаються машини з турбованими бензиновими двигунами об'ємом 1,5 літри, потужністю 168 к.с., розробленими в співпраці з Volkswagen та роботизованими 7 ступеневими КПП від світового лідера Borg Warner. Завдяки низькоінерційній турбіні, двигун видає необхідну потужність вже з мінімальних обертів, достатньо лише легкого дотику до педалі акселератора. А швидкість перемикання передач всього 0,2 секунди!

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