На які запитання патрульних водії можуть не відповідати

На дорогах водії часто зустрічаються з різними запитаннями від патрульних. Деякі з них можуть здаватися дивними, а інколи навіть викликати сумніви. Експерти нагадали, що водіям важливо знати свої права у таких ситуаціях.

Про це пише "Автотема".

"Де працюєте?"

На це запитання відповідати не обов’язково. Поліцейський не має права вимагати інформацію про ваше місце роботи, якщо не оформляє протокол або якщо ви не є свідком чи учасником правопорушення.

"Порушуємо?"

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Це запитання є скоріше риторичним. Якщо водій дійсно порушив правила, патрульний повинен діяти згідно з законом: висунути обґрунтовану претензію, оформити протокол чи виписати штраф. За відсутності доказів водій має право ігнорувати подібні запитання.

"Відкрийте багажник"

Така вимога може бути законною, однак необхідно уточнити її причину. Якщо йдеться про огляд, поліцейський не має права торкатися ваших речей, а процедура не потребує присутності понятих чи складання протоколу. У разі обшуку обов’язково потрібні двоє понятих та оформлення відповідного документа. Водій має право знати причину перевірки та вимагати дотримання процедури.

"Випивали? Дихніть!"

Найкращий варіант у такій ситуації – спокійно заявити, що ви тверезі, і наполягати на офіційній перевірці. Якщо у патрульного є підозри, він зобов’язаний спочатку скласти протокол про відсторонення від керування транспортом, а потім провести тест. Будь-які неофіційні вимоги або пропозиції ви маєте право ігнорувати.

До слова, уряд вніс зміни до правил дорожнього руху, і тепер можна не викликати поліцію після ДТП, якщо її учасниками були лише два автомобілі і аварія не мала важких наслідків.

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