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Нацполіція на понад 52 млн грн придбала 100 популярних серед українських автомобілістів кросоверів

Нацполіція на понад 52 млн грн придбала 100 популярних серед українських автомобілістів кросоверів

kia.ua

Вони будуть виконані в білому кольорі.

Національна поліція за результатами тендеру замовила велику партію нових кросоверів KIA Sportage.

Про це повідомляє 368.media із посиланням на ProZorro.

Зазначається, що замовлення у ТОВ "Промавтотехсервіс" обійшлося у 52,30 млн гривень. В обох лотах "Промавтотехсервіс" практично не запропонував знижки.

Так, поліція замовила 100 кросоверів білого кольору з бензиновим двигуном об’ємом 1591 куб. см. Половина автомобілів коштують 498 тисяч грн за екземпляр, ще пів сотні – 548 тисяч грн. Різниця полягає в спеціальному обладнанні: половина автомобілів будуть укомплектовані світлодіодними панелями-балками Ultra Slim синьо-червоного кольору і гучномовцями, а також в машинах буде встановлена радіостанція Motorola Solutions.

Також замовник повинен нанести на автомобілі спеціальне маркування Нацполіціі. Інша частина автомобілів не буде мати цього спецобладнання – замість світлодіодних балок авто будуть укомплектовані тільки сигнальним світлодіодним маячком синього кольору.

На офіційному сайті марки KIA авто KIA Sportage в залежності від комплектації (Classic або Сomfort) коштують від 550 тисяч гривень до 614 тисяч грн, тобто дорожче ціни "Промавтотехсервісу".

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