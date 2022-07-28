Нардепи пропонують карати порушників ввезення "євроблях" штрафом та конфіскацією авто для ЗСУ

Народні депутати вигадали, як покращити транспортне забезпечення Збройних сил та інших військових формувань.

Зокрема, було створено невеличкий проєкт "Про внесення змін до статті 481 Митного кодексу України" (№7583).

Про це повідомляє "Закон і Бізнес".

Йдеться про власників "євроблях", які перевищать строк тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування чи комерційного призначення на митну територію України більше ніж на 30 діб. Сьогодні за таке порушення передбачений штраф у розмірі 10 тисяч неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (170 тисяч грн.) або конфіскація автомобіля.

Нардепи вирішили, що можна не так сильно карати порушників, якщо вони добровільно погодяться передати своє авто на потребу ЗСУ чи інших військових формувань. Але штраф таки заплатять — 8 500 грн.

Прикметно, що автори пропонують цей варіант не як тимчасовий, на час дії військового стану, а на постійній основі. Тим самим "інші військові формування" фактично заохочуються до розшуку власників "євроблях", що затрималися із оформленням чи вивезенням, аби висунути їм пропозицію добровільно віддати авто.

Як відомо, 21 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари, зокрема на автомобілі - від 1 липня. 30 червня цей документ підписав президент України - Володимир Зеленський. Утім, за оцінками експертів ринку, далеко не всі власники "євроблях" встигли розмитнити автомобіль на таких умовах чи оформити всі належні документи під час реєстрації в Україні.

Таким чином, відбувся "відкат" до системи розмитнення, ухваленої ще попереднім скликанням Верховної Ради восени 2018 року під тиском громадськості — руху власників так званих "євроблях".

Читайте також:

Реєстрація "євробляхи" навпаки: як поставити автомобіль на облік у сусідніх державах

Стало відомо, скільки ввезли українці "євроблях" після скасування нульового розмитнення

Депутати розглядають варіант із альтернативним розмитненням авто в Україні: що пропонують