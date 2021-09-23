Найбільші АЗС України змінили вартість бензину та дизельного пального

Мережі швидко відреагували на повідомлення Мінекономіки.

Найбільші мережі АЗС у четвер, 23 вересня , скорегували ціни бензину та дизельного пального.

Про це enkorr повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, передає Enkorr.

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Зокрема, на WOG і ОККО бензини марки А-95 і А-92 подешевшали на 44 коп./л і 50 коп./л, до 31,17 грн/л і 30,49 грн/л відповідно. Водночас дизельне паливо в цих мережах подорожчало на 27 коп./л, до 29,59 грн/л.

В результаті 23 вересня середня ціна "двійки" по Україні знизилася на 10 коп./л, до 29,22 грн / л, "п'ятірки" - на 9 коп./л, до 30,10 грн/л, а ціна дизпального зросла, до 28,51 грн/л (+7 коп./л).

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України нещодавно опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 26,17 гривні за літр, для дизельного пального - 22,59 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зменшилася на 44 коп./літр та зросла на 27 коп./літр відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 31,17 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 29,59 грн/л.

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