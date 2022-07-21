Найближчим часом вартість бензину в Україні зменшиться на 10% - експерт

Ціна на бензин до кінця липня на українських АЗС повинна трохи впасти.

Пальне в Україні подешевшає приблизно на 10% найближчим часом через позитивну динаміку на світових ринках.

Про це в коментарі UBR розповів координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетьман.

За його словами, в оподаткуванні палива поки що нічого не змінюється, залишається 7% ПДВ, не вводяться мита та акцизи, але на ціни впливає ситуація на світових ринках.

"На світовому ринку ціна на нафту впала зі $120 до $100 за барель за останні тижні. Тобто протягом двох тижнів це має добре позначитися на наших цінах, вони також мають впасти десь на 10%", – розповів експерт.

Він наголосив, що зміна цін відбувається не відразу, а з деяким тимчасовим відстроченням.

"Поки що стара нафта переробляється, поки вона транспортується, є лаг у 2 тижні. Через 2 тижні очікується, що зменшення світових цін на нафту вплине і на зменшення наших цін на паливо", - вважає Гетьман.

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