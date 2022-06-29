Найближчим часом вартість пального на українських АЗС приємно здивує водіїв - експерт

В Україні очікується поліпшення ситуації з усіма видами пального.

Так, імпорт пального в Україну щодня зростає і це вже приносить свої плоди.

Про це в коментарі Telegraf заявив директор з маркетингу та інновацій компанії "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук.

За його словами, у країні вже зникли проблеми з автогазом, який до того ж дешевшає. Найближчого тижня, прогнозує Мельничук, ціна на нього знизиться ще на 1-15,5 гривні.

"Також немає гігантських черг за бензином у сотні авто, тепер це максимум 10-20 авто, а в західних регіонах країни черги взагалі відсутні", - зазначив Мельничук.

За словами експерта, найближчими 2-3 місяцями ситуація з бензином повністю вирівняється - його дефіцит зникне, а ціна пального навіть може знизитися. На скільки саме – Мельничук не уточнює, додаючи, що подібні прогнози робити ще зарано.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану". Одним із тимчасових податкових послаблень є скасування акцизу на пальне і зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Це дало змогу зменшити ціни на пальне на 12-13 грн/л.

Додамо, що в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

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