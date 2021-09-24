Найпопулярніші АЗС України скорегували ціни автогазу: скільки наразі коштує ним заправитися

Блакитне пальне продовжує бити рекорди.

Українські мережі АЗС протягом тижня, від 17 до 24 вересня , змінили вартість автогазу.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr. Так, середня ціна блакитного пального підвищилася на 26 коп./л, до 17,77грн/л.

На АЗС OKKО вартість автогазу виросла в середньому на 50 коп./л, до 18,49 грн/л, на WOG - на 49 коп./л, до 18,48 грн/л. Автогаз на станціях SOCAR подорожчав на 50 коп./л, до 18,48 грн/л.

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Консолідована мережу АЗС "Приват", що володіє найбільшою кількістю газових модулів, підвищила ціни в середньому на 21 коп./л, до 17,17-17,18 грн/л. На станціях мережі UPG ресурс додав на 40 коп./л (17,75 грн/л).

ЗВГ на станціях операторів "БРСМ-Нафта" і Motto подорожчав в середньому на 10 і 17 коп./л, до 17,70 грн/л і 17,66 грн/л відповідно. У мережі UPG за тиждень ціна зросла на 40 коп./л - до 17,35 грн/л.

Такі мережі як "Авантаж 7", "Автотранс", "Паралель", Chipo, BVS, SunOil, "Укргазвидобування" та інші підняли ціни на 5-30 коп./л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України нещодавно опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 26,17 гривні за літр, для дизельного пального - 22,59 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зменшилася на 44 коп./літр та зросла на 27 коп./літр відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 31,17 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 29,59 грн/л.

Раніше розповідалося про те, скільки ще дорожчатиме автогаз та як зміниться вартість бензину у вересні.

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