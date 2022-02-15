Найпопулярніші АЗС України скорегували ціни на бензин та дизельне пальне

Найпопулярніші АЗС України скорегували ціни на бензин та дизельне пальне

Ось і миттєва реакція на нові зміни від Мінекономіки.

Низка українських мереж АЗС у вівторок, 15 лютого , змінили вартість бензину та дизельного пального.

Про це повідомили у Консалтинговій групі "А-95" із посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, передає Enkorr.

Зокрема, на WOG та ОККО бензин марки А-92 та А-95 подорожчав на 1-0,91 грн/л, до 35,99 та 36,75 грн/л відповідно. Водночас дизельне паливо в цих мережах додало 0,69 грн/л - до 35,99 грн/л.

На станціях мережі KLO бензин та ДП подорожчали на 20-40 коп./л: бензин А-92 – до 34,75 грн/л, бензин А-95 – до 35,19 грн/л, дизпальне – до 34,99 грн/л.

За даними А-95, середня ціна в країні бензину А-92 зросла на 23 коп./л і склала 33,46 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 21 коп./л - до 34,36 грн/л , а дизельне пальне – на 16 коп./л, до 33,60 грн/л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 31,75 гривень за літр, для дизельного пального - 29,07 гривень за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 91 коп./літр - для бензину та на 77 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 36,75 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 36,07 грн/л.