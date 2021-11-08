Найпопулярніші АЗС України скорегували вартість автогазу: скільки тепер коштує ним заправитися

Блакитне пальне побило черговий рекорд.

Українські мережі АЗС у понеділок, 8 листопада , змінили ціни на автогаз.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що середня вартість зрідженого газу в мережах АЗСдосягла рекордних 18,59 грн/л (+14 коп./л). Ціна ресурсу у мережах преміум-сегменту також побила рекорд за всю історію спостереження.

Так, ОККО виставила на стелу 19,49 грн/л (+50 коп./л), WOG – 19,48 грн/л (+50 коп./л). SOCAR підняв ціни на продукт на 10 коп./л, до 19,08 грн/л, а "Паралель" - на 30 коп./л, до 19,29 грн/л. Автотранс, Кворум і Motto відкоригували ціни в бік збільшення в межах 5-15 коп./л.

Тим часом, незважаючи на кон'юнктуру ринку мережі Chipo та Mango в середньому знизили ціни на 3 та 8 коп./л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 28,40 гривень за літр, для дизельного пального - 24,90 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зросла на 0,20 коп./літр - для бензину та зменшилася на 0,17 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 33,40 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 31,90 грн/л.

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