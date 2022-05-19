Найпопулярніші АЗС України скорегували вартість автогазу: скільки тепер коштує ним заправитися

Блакитне пальне продовжує істотно додавати у ціні.

Так, середня ціна на скраплений газ 19 травня у мережах АЗС зросла на 90 коп./л – до 37,58 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

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Зазначається, що на станціях SOCAR ціна на блакитне пальне зросла на 3 грн - до 37,48 грн/л. На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 1 грн/л - до 37,99 і 38,98 грн/л відповідно.

На KLO, "Автотранс", та BVS ціна на автогаз зросла на 1 грн/л - до 39, 38,98 і 38,99 грн/л відповідно. Крім того, на 0,5-3,5 грн/л здорожчав автогаз у мережах "БРСМ-Нафта", Chipo, "Укрнафта" та інших.

Фото: enkorr.ua

Нагадаємо, в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.