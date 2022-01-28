Найпопулярніші АЗС України скорегували вартість бензину та дизельного пального

Ціни зросли досить суттєво.

Українські мережі АЗС протягом тижня, від 21 до 28 січня , змінили вартість бензину та дизельного пального.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що середня ціна в країні бензину "А-92" зросла на 1,13 грн/л і становить 31,87 грн/л, бензин "А-95" здорожчав на 1,09 грн/л — до 32,75 грн/л, а дизельне пальне – на 1,23 грн/л, до 32,06 грн/л.

Зокрема, на WOG і ОККО бензин марки А-92 й А-95 здорожчав на 1,33-1,51 грн/л, до 33,50 і 34,25 грн/л відповідно. Водночас дизельне пальне у цих мережах додало 1,68 грн/л, до 33,84 грн/л.

На станціях мережі KLO бензин здорожчав на 1,3-1,4 грн/л: бензин А-92 – до 33,09 грн/л, бензин А-95 – до 33,79 грн/л. Ціна на ДП зросла на 2,1 грн/л, до 33,69 грн/л. Бензин в мережі SOCAR здорожчав на 1,33-1,5 грн/л, ДП – на 50 коп./л, до 35,98 грн/л.

Найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та інші – загалом 1 540 станцій) підвищила ціни на бензин й дизельне пальне на 1 грн/л. Зокрема, у мережі ANP бензин марки А-92 здорожчав до 30,95 грн/л, А-95 – до 31,95 грн/л і ДП – до 31,00 грн/л. На станціях "Укрнафти" ціни на "двійку" зросли до 31 грн/л, на "п'ятірку" й дизпальне — до 32,00 і 31,00 грн/л відповідно.

Мережі Shell, "БРСМ-Нафта", "Паралель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", Mango та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,3-1,85 грн/л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 29,25 гривні за літр, для дизельного пального - 26,84 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 1,33 грн/літр - для бензину та на 1,68 грн/літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок, максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 34,25 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 33,84 грн/л.

Раніше експерти розповіли, чого очікувати з цінами на бензин, дизель та автогаз найближчим часом.