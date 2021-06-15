Найпопулярніші АЗС України змінили ціни на бензин та дизельне пальне

І це після оновленої гранічної вартості від Мінекономіки.

Низка українських АЗС у вівторок, 15 червня , скорегували ціни бензину та дизельного пального.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr. Так, середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 15 коп./л і склала 28,36 грн/л, бензин А-95 здорожчав на 31 коп./л – до 29,29 грн/л, а дизельне пальне – на 37 коп./л, до 27,71 грн/л.

Таке зростання стало результатом коригування вартості пального відповідно до постанови уряду про граничну торговельну націнку.

Зокрема, на зміну граничних цін відреагували мережі ОККО і WOG. Обидві компанії підняли ціну на дизельне пальне на 1,08 грн/л, до 28,99 грн/л. "Двійка" і "п'ятірка" звичайних марок на станціях цих мереж здорожчали на 24-90 коп./л, до 29,99 грн/л і 30,82 грн/л.

SOCAR підвищив ціну бензинів на 23-90 коп./л, ДП – на 1,5 грн/л, до 32,48 грн/л. Відзначимо, в компанії заявляють, що дизпальне, яке реалізовується, підпадає під категорію фірмового, ціни на яке не підлягають держрегулюванню.

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У мережі KLO всі види палива здорожчали на 70 коп./л: "двійка" – до 29,99 грн/л, "п'ятірка" – до 29,99 грн/л, ДП – до 28,59 грн/л. Дискаунтери "БРСМ-Нафта" і Motto підняли ціну лише бензину і тільки на 23-30 коп./л. Також відкоригували свої ціни у бік збільшення AMIC, Shell, UPG, УГВ і "Паралель".

enkorr.ua

Додамо, що Кабмін зовсім нещодавно ухвалив держрегулювання цін на пальне. Зокрема, були ухвалені зміни урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 року. У зв'язку з цим, низка АЗС ухвалили рішення припинити продаж преміального пального.

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