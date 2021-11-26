Найпопулярніші АЗС України змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Здешевлення цих продуктів продовжується.

Українські мережі АЗС протягом тижня, від 19 до 26 листопада , скорегували вартість бензину та дизельного пального.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що середня ціна по країні бензину А-92 знизилася на 25 коп./л і становить 30,62 грн/л, бензин А-95 подешевшав на 37 коп./л — до 31,40 грн/л, а дизельне пальне — на 30 коп./л - до 30,55 грн/л.

Зокрема, на WOG та ОККО бензин марки А-95 подешевшав на 1,03 грн/л, до 32,15 грн/л, А-92 – на 0,74 коп./л, до 31,75 грн/л, дизельне пальне - на 72 коп./л, до 30,83 грн/л.

У мережі UPG ціни на бензини та ДП зменшилися на 60-90 коп./л: А-92 – до 30,70 грн/л, А-95 – до 31,30 грн/л та ДП – до 28,90 грн/л л. KLO знизила ціни в межах 0,74–1,1 грн/л. У мережі SOCAR "п'ятірка" подешевшала на 1,03 грн/л, до 32,15 грн/л, "двійка" - на 1 грн/л, до 31,98 грн/л.

Такі мережі як Shell, KLO, AMIC, "Автотранс", "Паралель", "Рур груп", Chipo та інші знизили ціну всіх видів палива на 0,1-1 грн./л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 27,15 гривні за літр, для дизельного пального - 23,83 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зменшилася на 1,03 грн/літр - для бензину та на 0,72 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 32,15 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 30,83 грн/л.

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