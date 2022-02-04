Найпопулярніші АЗС України змінили вартість бензину та дизельного пального

Миттєва реакція після нових змін від Мінекономіки.

Українські мережі АЗС у п'ятницю, 4 лютого , скорегували ціни на бензин та дизельне пальне.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, передає Enkorr.

Зокрема, на WOG та ОККО бензин марки А-92 та А-95 подорожчав на 1,49-1,59 грн/л, до 34,99 та 35,84 грн/л відповідно. Водночас дизельне пальне у цих мережах додало 1,46 грн/л, до 35,30 грн/л.

На станціях мережі KLO бензин та ДП подорожчали на 1 грн/л: бензин А-92 – до 33,99 грн/л, бензин А-95 – до 34,59 грн/л, дизпальне – до 34,39 грн/л. Бензин у мережі SOCAR подорожчав на 1,5-1,59 грн/л.

Мережі Shell, "БРСМ-Нафта", "Паралель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", Mango та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,1-1,4 грн/л.

enkorr.ua

Так, за даними А-95, середня ціна в країні бензину А-92 зросла на 53 коп./л і склала 32,55 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 58 коп./л - до 33,47 грн/л , а дизельне пальне – на 52 коп./л, до 32,75 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 30,84 гривні за літр, для дизельного пального - 28,30 гривень за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 1,59 грн/літр - для бензину та на 1,46 грн/літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 35,84 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 35,30 грн/л.