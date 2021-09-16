Найпопулярніші АЗС змінили вартість бензину та дизельного пального

Мережі миттєво відреагували на зміни від Мінекономіки.

Низка популярних українських АЗС скорегували ціни на бензин та дизельне пальне.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, передає Enkorr.

Зокрема, на WOG і ОККО бензин марки А-92 здорожчав на 1 грн/л, до 30,99 грн/л, бензин марки А-92 – на 67 коп./л, до 31,61 грн/л, і дизельне пальне – на 63 коп./л, до 29,32 грн/л. У мережі AMIC ціни на бензин і дизельне пальне зросли в середньому 64-68 коп./л.

SOCAR підвищила вартість бензину на 67-80 коп./л, а Shell – на 63-70 коп./л. Такі мережі як KLO, "Паралель", UPG, Chipo і "Автотранс" підняли ціни на пальне в межах 0,05-1,2 грн/л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України нещодавно опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 26,61 гривні за літр, для дизельного пального - 22,32 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 67 коп./літр та 63 коп./літр відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 31,61 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 29,32 грн/л.

Раніше розповідалося про те, що буде з цінами на бензин та дизельне пальне найближчим часом.

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