Найпопулярніші українські АЗС скорегували ціни на автогаз: скільки тепер коштує ним заправитися

Найпопулярніші українські АЗС скорегували ціни на автогаз: скільки тепер коштує ним заправитися

Мережі змінили вартість блакитного пального.

Так, великі роздрібні мережі у середу, 29 червня, знизили вартість скрапленого газу в межах 0,6-2 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що в мережах ОККО та WOG продукт подешевшав на 2 грн/л, до 39,99 та 39,98 грн/л. На станціях Shell ціна автогазу зменшилась на 60 копійок - до 40,99 грн/л. Крім того, на 1 грн/л продукт здешевшав в мережах "Авантаж" й "Катрал". На 90 коп./л, до 41,09 грн/л, зменшила ціну Mango.

Середня вартість газу в Україні 29 червня становила 41,05 грн/л (-0,71 коп./л).

До вашої уваги зміна роздрібних цін на АЗС з 28 по 29 червня, грн/л:

Фото: enkorr.ua

Як зазначається, зменшення роздрібних цін зумовлене збільшенням об’ємів постачання автогазу до України та збалансуванням попиту на нього. Зазначимо, наразі автогаз чи не єдиний вид пального, за яким немає черг на АЗС.

Нагадаємо, окремі мережі АЗС ще позаминулого тижня переглянули вартість автогазу в бік зменшення.

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