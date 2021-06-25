Найпопулярніші українські АЗС змінили ціни на автогаз

Заправитися блакитним пальним стало дешевше.

Низка українських АЗС протягом тижня, від 17 до 25 червня , скорегували вартість автогазу.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr. Зазначається, що заправитися блакитним пальним стало дешевше, адже його ціна зменшилася від 5 до 50 коп./літр.

Так, консолідована мережа "Приват", що володіє найбільшою кількістю газових модулів, знизила ціни в середньому на 8-9 коп./л, до 14,83-14,84 грн/л. Найбільше падіння цін в цій мережі зафіксовано в Запорізькій області, де група знизила ціни на 35 коп./л, до 14,40 грн/л. На станціях в Хмельницькій, Черкаській та інших областях ресурс подешевшав на 10-30 коп./л.

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У мережах ОККО і WOG продукт подешевшав на 50 коп./л, до 15,99 і 15,98 грн/л. На станціях "Автотранс" ціна автогазу опустилася на 20 коп./л, до 15,78 грн/л.

У мережі UPG ЗВГ подешевшав на 40 коп./л, до 15,25 грн/л, в мережі Shell - на 18 коп./л, до 15,57 грн/л. Такі мережі як "БРСМ-Нафта", BVS, ZOG, Motto і "Катрал" знизили ціни в середньому на 5-30 коп./л.

Середня вартість ЗВГ в Україні 25 червня склала 15,40 грн/л (-18 коп./л за тиждень).

enkorr.ua

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