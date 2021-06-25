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Найпопулярніші українські АЗС змінили ціни на автогаз

Найпопулярніші українські АЗС змінили ціни на автогаз

Заправитися блакитним пальним стало дешевше.

Низка українських АЗС протягом тижня, від 17 до 25 червня, скорегували вартість автогазу.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr. Зазначається, що заправитися блакитним пальним стало дешевше, адже його ціна зменшилася від 5 до 50 коп./літр.

Так, консолідована мережа "Приват", що володіє найбільшою кількістю газових модулів, знизила ціни в середньому на 8-9 коп./л, до 14,83-14,84 грн/л. Найбільше падіння цін в цій мережі зафіксовано в Запорізькій області, де група знизила ціни на 35 коп./л, до 14,40 грн/л. На станціях в Хмельницькій, Черкаській та інших областях ресурс подешевшав на 10-30 коп./л.

У мережах ОККО і WOG продукт подешевшав на 50 коп./л, до 15,99 і 15,98 грн/л. На станціях "Автотранс" ціна автогазу опустилася на 20 коп./л, до 15,78 грн/л.

У мережі UPG ЗВГ подешевшав на 40 коп./л, до 15,25 грн/л, в мережі Shell - на 18 коп./л, до 15,57 грн/л. Такі мережі як "БРСМ-Нафта", BVS, ZOG, Motto і "Катрал" знизили ціни в середньому на 5-30 коп./л.

Середня вартість ЗВГ в Україні 25 червня склала 15,40 грн/л (-18 коп./л за тиждень).

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