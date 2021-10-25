Найпопулярніші українські АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

І знову в бік подорожчання.

Низка популярних українських мереж АЗС скорегували вартість бензину та дизельне пального.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, передає Enkorr.

Зокрема, на WOG і ОККО бензин марки А-92 здорожчав на 50 коп./л, до 32,49 грн/л, бензин марки А-95 – на 63 коп./л, до 33,20 грн/л, і дизельне пальне – на 72 коп./л, до 32,07 грн/л.

У мережі AMIC ціни на бензини і дизельне пальне зросли в середньому на 38-67 коп./л. SOCAR підвищила вартість бензину на 0,63-1 грн/л, а Shell – на 60-72 коп./л. Такі мережі як KLO, "Паралель", UPG, Chipo і "Автотранс" підняли ціни на пальне в межах 0,05-1 грн/л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 28,20 гривень за літр, для дизельного пального - 25,07 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зросла на 0,72 коп./літр та 0,63 коп./літр відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 33,2 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 32,07 грн/л.

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