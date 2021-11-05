Найпопулярніші українські АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Одразу низка мереж переписали вартість.

Українські АЗС протягом тижня, від 29 жовтня до 5 листопада , скорегували ціни на бензин та дизельне пальне.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, передає Enkorr.

Зокрема, на WOG та ОККО бензин марки А-95 подорожчав на 20 коп./л, до 33,49 грн/л. Водночас дизельне пальне у цих мережах подешевшало на 17 коп./л, до 31,90 грн/л. На станціях Shell бензин марок А-92 та А-95 подорожчав на 10 та 20 коп./л, до 32,59 та 33,40 грн/л відповідно. Дизельне пальне в мережі подешевшало на 17 коп./л, до 31,90 грн/л.

На 5 коп./л, до 33,25 грн/л подорожчала лише "п'ятірка" в мережі SOCAR. На KLO та "Паралель" бензин цієї марки подорожчав на 10 коп./л та 20 коп./л відповідно. "Овіс" підняв ціни на бензин на 24 коп./л, до 31,80 грн/л за А-92 і 32,46 грн/л — за А-95. На 20 коп./л подорожчали бензин марки А-95 та дизельне пальне на станціях UPG.

У той же час такі мережі як "Автотранс", "Рур Груп" та Mango знизили вартість ДП у межах 10-50 коп./л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 28,40 гривень за літр, для дизельного пального - 24,90 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зросла на 0,20 коп./літр - для бензину та зменшилася на 0,17 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 33,40 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 31,90 грн/л.

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