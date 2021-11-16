Найпопулярніші українські АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Як не дивно, але заправитися стало дешевше.

Українські мережі АЗС у вівторок, 16 листопада , скорегували вартість бензину та дизельного пального.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, передає Enkorr.

Зазначається, що середня ціна цих видів пального зменшилася від 5 до 35 коп./літр.

Зокрема, на WOG та ОККО бензин марки А-95 подешевшав на 22 коп./л, до 33,18 грн/л, дизельне пальне – на 35 коп./л, до 31,55 грн/л.

У мережі UPG ціни на бензин та ДП подешевшали на 30 коп./л: А-92 – до 31,30 грн/л, А-95 – до 32,20 грн/л та ДП – до 29,60 грн/л. KLO знизила вартість лише дизпального на 30 коп./л (31,39 грн/л). У мережі "Автопорт" "п'ятірка" подешевшала на 10 коп./л, до 33,30 грн/л, ДП - на 30 коп./л, до 31,50 грн/л.

Такі мережі як "Рур груп" та Motto знизили ціну на ДП у середньому на 35 та 4 коп./л відповідно.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 28,18 гривень за літр, для дизельного пального - 24,55 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зменшилася на 0,22 коп./літр - для бензину та на 0,35 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 33,18 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 31,55 грн/л.

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