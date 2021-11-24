Найпопулярніші українські АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Заправитися ними стало дешевше.

Низка українських мереж АЗС у середу, 24 листопада , скорегували вартість бензину та дизельного пального.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що середня ціна бензину А-92 знизилася на 23 коп./л і склала 30,64 грн/л, бензин А-95 подешевшав на 34 коп./л — до 31,42 грн/л, а дизельне пального — на 19 коп./л, до 30,37 грн/л.

Зокрема, на WOG та ОККО бензин марки А-95 подешевшав на 1,03 грн/л, до 32,15 грн/л, А-92 – на 0,74 коп./л, до 31,75 грн/л, дизельне пальне - на 72 коп./л, до 30,83 грн/л.

У мережі UPG ціни на бензин та ДП зменшилися на 60-90 коп./л: А-92 – до 30,70 грн/л, А-95 – до 31,30 грн/л та ДП – до 28,90 грн/л л. KLO знизила ціни у межах 0,74-1,1 грн/л. У мережі SOCAR "п'ятірка" подешевшала на 1,03 грн/л, до 32,15 грн/л, "двійка" - на 1 грн/л, до 31,98 грн/л.

Такі мережі як Shell, AMIC, "Автотранс", "Паралель", "Рур груп", Chipo та інші знизили ціну всіх видів пального на 40-85 коп./л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 27,15 гривні за літр, для дизельного пального - 23,83 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зменшилася на 1,03 грн/літр - для бензину та на 0,72 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 32,15 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 30,83 грн/л.