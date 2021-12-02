Найпопулярніші українські АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Мережі миттєво відреагували на нову граничну вартість від Мінекономіки.

Українські АЗС у четвер, 2 грудня , скорегували вартість бензину та дизельного пального.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи А-95, передає Enkorr.

Зазначається, що середня ціна в країні бензину А-92 знизилася на 29 коп./л і становить 30,32 грн/л, бензин А-95 подешевшав на 30 коп./л — до 31,09 грн/л, а дизельне паливо — на 13 коп./л до 30,18 грн/л.

Зокрема, на WOG та ОККО бензин марки А-95 подешевшав на 1,27 грн/л, до 30,88 грн/л, А-92 – на 1,26 грн/л, до 30,49 грн/л, дизельне пальне – на 56 коп./л, до 30,27 грн/л.

У мережі Shell ціни на бензини та ДП зменшилися на 0,56-1,27 грн/л: А-92 – до 30,39 грн/л, А-95 – до 30,88 грн/л та ДП – до 30,27 грн/л.

Такі мережі як Фактор, Prime та Mango знизили ціни на 30-50 коп./л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 25,88 гривень за літр, для дизельного пального - 23,27 гривень за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зменшилася на 1,27 грн/літр - для бензину та на 0,56 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,88 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 30,27 грн/л.