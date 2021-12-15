Найпопулярніші українські АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Заправитися стало ще дешевше.

Низка українських АЗС у середу, 15 грудня , скорегували вартість бензину та дизельного пального.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, передає Enkorr.

Зазначається, що мережі знизили ціни на бензини та дизельне пальне в межах 10-50 коп./л. Зокрема, на WOG та ОККО бензин марки А-95 подешевшав на 10 коп./л, до 30,78 грн/л, дизельне пальне – на 14 коп./л, до 30,13 грн/л.

У мережі AMIC ціни на бензин та ДП зменшилися на 17 коп./л: А-92 – до 30,03 грн/л, А-95 – до 30,61 грн/л та ДП – до 29,96 грн/л. Shell знизила вартість дизпального на 14 коп./л, до 30,13 грн/л, "п'ятірки" на 10 коп./л, до 30,78 грн/л. У мережі "Катрал" ДП та бензин А-92 подешевшали на 40 коп./л, до 29,37 грн/л та 29,99 грн/л відповідно, А-95 — на 20 коп./л, до 30,57 грн/л.

Такі мережі як SOCAR, "Паралель", "БРСМ-Нафта", BVS, Chipo, "Овіс" та Motto знизили ціну пального на 5-50 коп./л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 25,78 гривні за літр, для дизельного пального - 23,13 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зменшилася на 10 коп./літр - для бензину та на 14 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,78 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 30,13 грн/л.