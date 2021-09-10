Найпопулярніші українські АЗС змінили вартість бензину та дизельного пального

Заправитися ними стало дорожче.

Низка популярних АЗС України протягом тижня, від 3 до 10 вересня , скорегували ціни на бензин та дизельне пальне.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що середня ціна в країні бензину А-92 зросла на 6 коп./л і склала 28,91 грн/л, бензин А-95 подорожчав також на 19 коп./л - до 29,87 грн/л, а дизельне пальне - на 24 коп./л, до 28,15 грн/л.

Також читайте Вартість бензину та дизеля в Україні: як змінилася їхня ціна протягом серпня

Зокрема, на WOG і ОККО бензин марки А-95 подорожчав на 41 коп./л, до 30,94 грн/л, дизельне пальне - на 58 коп./л, до 28,69 грн/л. У мережі AMIC ціни на бензин зросли в середньому на 24-41 коп./л, а ДП - на 37 коп./л.

SOCAR підвищила вартість бензину на 41-50 коп./л. У мережі BVS бензин А-92 подорожчав до 29,29 грн/л (+50 коп./л), А-95 - до 30,19 грн/л (+40 коп./л) і ДП - до 28,19 грн/л (+40 коп./л).

Такі мережі як Shell, "БРСМ-Нафта", KLO, "Паралель", UPG, "Рур груп", "Автопорт" та Motto підняли ціни на пальне в межах 15-60 коп./л. У той же час бензини на станціях мережі Prime подешевшали на 50 коп./л, а дизельне пальне подорожчало на 40 коп./л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України нещодавно опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 25,94 гривні за літр, для дизельного пального - 21,69 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 41 коп./літр та 58 коп./літр відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,94 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 28,69 грн/л.

Раніше розповідалося про те, скільки ще дорожчатиме автогаз та як зміниться вартість бензину у вересні.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання