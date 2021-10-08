Найпопулярніші українські АЗС змінили вартість бензину та дизельного пального

Заправитися стає все дорожче.

Низка популярних мереж АЗС України протягом тижня, від 1 до 8 жовтня , скорегували ціни на бензин та дизельне пальне.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що середня ціна в країні бензину А-92 зросла на 20 коп./л і склала 29,27 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 15 коп./л - до 30,10 грн/л, а дизельне пальне - на 31 коп./л, до 28,86 грн/л.

Зокрема, на WOG і ОККО бензини марки А-95 і А-92 подорожчали на 33 коп./л і 50 коп./л, до 31,50 грн/л і 30,99 грн/л відповідно. Водночас дизельне паливо в цих мережах подорожчало на 64 коп./л, до 30,23 грн/л.

Shell підняла ціну на всі види палива на 33-64 коп./л: бензин марки А-92 подорожчав до 30,89 грн/л, А-95 - до 31,50 грн/л, ДП - до 30,23 грн/л. У мережі UPG бензин А-92 подорожчав до 29,90 грн/л (+30 коп./л), А-95 - до 30,60 грн/л (+30 коп./л) і ДП - до 27,70 грн/л (+40 коп./л).

Такі мережі як AMIC, SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Укр-Петроль", "Катрал", Mango, Motto та інші. Підняли ціни на паливо в межах 0,1-1 коп./л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України нещодавно опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 26,50 гривень за літр, для дизельного пального - 23,23 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зросла на 33 коп./літр та 64 коп./літр відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 31,50 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 30,23 грн/л.

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