Найпопулярніші українські АЗС змінили вартість бензину та дизельного пального

Реакція після коригування від Мінекономіки миттєва.

Українські мережі АЗС у середу, 13 жовтня , змінили ціни на бензин та дизельне пальне.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95", посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку, передає Enkorr.

Зокрема, в мережі ANP бензин марки А-92 подорожчав до 28,95 грн/л, А-95 - до 29,95 грн/л і ДП - до 29,00 грн/л. На станціях "Укрнафти" ціни на "двійку" зросли до 29,00 грн/л, на "п'ятірку" і дизпальне - до 30,00 і 29,00 грн/л.

На WOG і ОККО бензин марки А-95 і А-92 подорожчав на 1,07 грн/л і 1 грн/л, до 32,57 грн/л і 31,99 грн/л відповідно. Водночас дизельне пальне в цих мережах подорожчало на 1,12 грн/л, до 31,35 грн/л.

Shell підняла ціну на всі види пального на 0,52-1,12 грн/л: бензин марки А-92 подорожчав до 31,49 грн/л, А-95 - до 32,57 грн/л, ДП - до 30,75 грн/л. У мережі UPG бензин А-92 подорожчав до 30,50 грн/л (+60 коп./л), А-95 - до 31,60 грн/л (+1 грн/л) і ДП - до 28,50 грн/л (+80 коп./л).

Такі мережі як AMIC, SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Укр-Петроль", "Катрал", Mango та Motto підняли ціни на пальне в межах 0,1-1,2 грн./л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України нещодавно опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 27,57 гривень за літр, для дизельного пального - 24,35 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зросла на 1,07 грн/літр та 1,12 грн/літр відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 32,57 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 31,35 грн/л.

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