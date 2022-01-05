Найпопулярніші українські АЗС змінили вартість бензину та дизельного пального

Заправитися стало дорожче.

Низка українських мереж АЗС у середу, 5 січня , скорегували ціни на бензин та дизельне пальне.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, передає Enkorr.

Зокрема, на WOG та ОККО бензини марки А-92 та А-95 подорожчали на 1 грн/л, до 31,49 та 31,97 грн/л. Водночас дизельне пальне в цих мережах додало 66 коп./л - до 30,82 грн/л.

На станціях мережі Shell бензини подорожчали на 0,9-1 грн/л: бензин А-92 – до 31,49 грн/л, бензин А-95 – до 31,97 грн/л. Ціна ДП зросла на 66 коп./л - до 30,82 грн/л. Бензини у мережі SOCAR подорожчали на 1-1,19 грн/л.

KLO, "Паралель", "Автотранс", UPG, "Автопорт" Mango та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,3-1 грн/л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 26,97 гривень за літр, для дизельного пального - 23,82 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 1 грн./літр - для бензину та на 66 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 31,97 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 30,82 грн/л.