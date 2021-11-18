Найпопулярніші українські мережі АЗС змінили ціни на автогаз

Стели продовжують зростати.

Низка популярних українських АЗС у четвер, 18 листопада , скорегували вартість автогазу.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зокрема, на АЗС WOG вартість автогазу зросла в середньому на 20 коп./л, до 19,58 грн/л. Автогаз на станціях "Автотранс" подорожчав на 15 коп./л, до 19,13 грн/л.

ЗВГ на станціях операторів KLO та "Авантаж 7" подорожчав у середньому на 15 і 10 коп./л, до 19,39 та 18,25 грн/л відповідно. Такі мережі як "Фактор", ZOG, Marshal, "Укргазвидобування", "БРСМ-Нафта", Motto та інші підняли ціни на 5-20 коп./л.

Зазначається, що середня ціна автогазу по Україні, за даними А-95, склала 18,85 грн/л (+4 коп./л).

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 28,18 гривень за літр, для дизельного пального - 24,55 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зменшилася на 0,22 коп./літр - для бензину та на 0,35 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 33,18 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 31,55 грн/л.