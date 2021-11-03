Найпопулярніші українські мережі АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Найпопулярніші українські мережі АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Реакція після змін від Мінекономіки була миттєвою.

Найпопулярніші українські АЗС вівторок, 3 листопада , скорегували вартість бензину та дизельного пального.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, передає Enkorr.

Зокрема, на WOG і ОККО бензин марки А-95 здорожчав на 20 коп./л - до 33,49 грн/л. При цьому дизельне пальне у цих мережах здешевшало на 17 коп./л - до 31,90 грн/л.

Окрім того, на 10 коп./літр подешевшав дизель на "БРСМ-Нафта", але на Motto цей продукт подорожчав на 3 коп./літр.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 28,40 гривень за літр, для дизельного пального - 24,90 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зросла на 0,20 коп./літр - для бензину та зменшилася на 0,17 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 33,40 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 31,90 грн/л.

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