Найпопулярніші українські мережі АЗС змінили вартість бензину та дизельного пального

У ціні вони додали суттєво.

Низка АЗС України протягом тижня, від 22 до 29 жовтня , скорегували ціни на бензин та дизельне пальне.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 67 коп./л і становить 30,83 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 71 коп./л — до 31,74 грн/л, а дизельне паливо — на 75 коп./л до 30,63 грн/л.

Зокрема, на WOG та ОККО бензин марки А-92 подорожчав на 50 коп./л, до 32,49 грн/л, бензин марки А-95 — на 63 коп./л, до 33,20 грн/л, та дизельне паливо - на 72 коп./л, до 32,07 грн/л. У мережі AMIC ціни на бензин та дизельне пальне зросли в середньому на 39-67 коп./л. SOCAR підвищила вартість бензину на 0,63-1 грн/л, а Shell – на 60-72 коп./л.

Найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та інші – лише 1 540 станцій) підняла ціни на бензин та дизельне паливо на 1 грн/л. У мережі ANP бензин марки А-92 подорожчав до 29,95 грн/л, А-95 – до 30,95 грн/л та ДП – до 30,00 грн/л. На станціях "Укрнафти" ціни на "двійку" зросли до 30,00 грн/л, на "п'ятірку" та дизпальне — до 31,00 та 30,00 грн/л. Такі мережі як Shell, "БРСМ-Нафта", KLO, "Авантаж 7", "Паралель", UPG, Prime, "Рур груп", "Автопорт", Motto та інші підняли ціни на пальне в межах 0,15-1 грн/л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 28,20 гривень за літр, для дизельного пального - 25,07 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зросла на 0,72 коп./літр та 0,63 коп./літр відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 33,2 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 32,07 грн/л.

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