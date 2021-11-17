Найпопулярніший кросовер серед українців – KIA Sportage: яка йому є альтернатива на ринку

Знайти машину в цьому сегменті за такий цінник важко, але реально.

Українці дуже полюбили корейський позашляховик KIA Sportage через його надійність та дуже демократичну ціну. Погодьтеся, 20 тисяч доларів за новий несоромний паркетник – дуже солодка пропозиція.

Та, які ще автомобілі з салону можна обрати за такий цінник, розбирався ТСН. Авто.

За 20 тисяч доларів, ви отримаєте KIA Sportage на механічній комплектації, переднім приводом та у базовій комплектації. Під капотом "ховатиметься" 1.6 літровий бензиновий двигун. Тож, давайте подивимось, що там у конкурентів?

Drive

Звісно, найдешевшим аналогом KIA – це китайський автопром. За Chery Tiggo 4, автосалони просять 16 300 доларів за максимальну комплектацію. Під капотом буде встановлено звичайний двигун на 1.5 літри, а працюватиме він у парі з непоганим варіатором. Комплектація багата, але треба пам’ятати, що автомобіль – китайський і чекати від нього ідеалу не треба .

motor.ru

Якщо шукаєте щось більш "цивільне", тоді можна зупинитись на Suzuki Vitara, її цінник за "базу" 18 400 доларів . Це буде симпатичний, компактний SUV з мотором на 1.6 літри та механічно КПП. Від комплектації нічого не очікуйте, бо там нічого цікавого немає. Звичайне авто за непоганий прайс.

autocentre.ua

Ось, наприклад, Skoda Kamiq, в автосалонах за стандартну версію просять 18 500 доларів , але якщо заплатити 20 тисяч, новий власник отримає автомобіль на автоматичній КПП з 1.6 літровим двигуном. А до цього автовиробник ще «докине» круїз-контроль, шкіряне кермо з підігрівом та запуск двигуна без ключа. Дизайн машини також цікавий та дуже сучасний. Тож є сенс звернути увагу на це авто.

InfoCar

Також, українцям до душі прийшовся такий автомобіль, як Nissan Juke. Зараз ціни на нього досить приємні – 19 700 доларів . Вже традиційно, комплектація – базова. У цьому виконанні, Nissan Juke комплектують механічною коробкою передач та турбованим агрегатом на 1 літр. Інженери Nissan навіть у стандарті накинули деякі "плюшки" - клімат-контроль, камера заднього виду, датчик дощу та система "hands-free". За такі гроші, ви отримуєте багато функціоналу та комфорту.

nissan.ua

І ось, знову нас рятують японці, зі своїм Nissan Qashqai. По ціні все просто – 20 тисяч доларів , і авто ваше. Через те що, автомобіль по габаритам більше ніж Juke, конструкторам довелося встановити потужніше двигун. Тож Qashqai, може похизуватися двигуном об’ємом 1.2 літри з турбіною, та механічною КПП. Із приємного – підігрів передніх сидінь, круїз-контроль, система "hands-free" та кондиціонер.

Тож, як ми бачимо, на KIA Sportage "світ не закінчився", і на нашому ринку нових авто, є багато гідних автомобілів за приємними цінами.