Названа оптимальна швидкість для економії пального

В умовах зростання цін на пальне, економія пального стає важливим аспектом для автомобілістів. Одним з ефективних способів зменшити витрату пального є визначення оптимальної швидкості руху. Хоча багато водіїв знають про основні методи економії, такі як спокійний стиль водіння, важливо також розуміти, як швидкість впливає на споживання пального.

Про це пише u-news.

Недавнє дослідження, проведене експертами Avtosota на автомобілі Hyundai Elantra з 1,6-літровим двигуном, показало цікаві результати.

Випробування проводились за ідеальних умов, з рівним дорожнім покриттям та температурою 21°C. Виявилось, що при швидкості 60 км/год витрата пального становила 5,2 л на 100 км, що є дуже економічним показником. Проте при збільшенні швидкості до 80 км/год витрата пального зросла до 5,7 л на 100 км, а при 100 км/год досягла 6,1 л.

Найбільше споживання пального спостерігалось на швидкості 120 км/год, де витрата зросла до 7,5 л на 100 км. Такі дані свідчать про те, що висока швидкість суттєво впливає на економічність автомобіля. Отже, оптимальна швидкість для досягнення найменшої витрати пального – це 60 км/год, що відповідає міським обмеженням швидкості.

Однак для міжміських маршрутів найкращим є діапазон швидкостей від 80 до 100 км/год. Спокійний стиль водіння і підтримка рекомендованої швидкості допоможуть зменшити витрату пального, що не тільки заощадить гроші, але й буде корисним для навколишнього середовища.

Нагадаємо, до 2028 року в Україні триватиме поступове підвищення акцизів на паливо до європейського рівня.

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