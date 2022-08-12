Названа трійка найпопулярніших нових легкових авто, яким віддавали перевагу українці в першому півріччі 2022 року

Стало відомо, які нові легкові машини найчастіше купували в Україні за підсумками перших семи місяців.

Так, 2022-го майже 332 тисячі "легковиків" поповнили автопарк України.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що за сім місяців від початку року український автопарк поповнили 331,7 тисячі легкових автомобілів, що на 8% більше, ніж торік. Із цієї кількості нових автомобілів – 21,5 тисячі одиниць та 310,2 тисячі імпортованих машин з пробігом.

Бестселером цього періоду, серед нових машин, став Renault Duster. Від січня до липня автомобілям цієї моделі було видано 1 422 номерних знаки.

На другому місці Toyota RAV-4 - 957 екземплярів. Замикає лідерську трійку Skoda Kodiaq - 604.

Додамо, що в сегменті вживаних легкових авто бестселером є Volkswagen Passat.

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