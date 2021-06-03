Названо бестселера ринку вживаних автомобілів за підсумками травня в Україні

Сегмент машин із пробігом продовжує користуватися неабиякою популярністю.

Українці продовжують активно купувати вживані автомобілі.

Так, за інформацією "Укравтопром", за підсумками травня 2021 року було придбано 33,2 тисячі вживаних легкових автомобілів із пробігом, ввезених з-за кордону.

Зазначається, що цей показник на 8% більше, ніж роком раніше і майже вчетверо перевищив кількість травневих реєстрацій нових машин. Як наслідок, розмитнені машини з пробігом охопили майже 80% первинного ринку легкових авто.

Найбільш популярною маркою серед розмитненого секондхенду залишається Volkswagen. За місяць 5,6 тисячі авто цієї німецької марки поміняли своїх іноземних власників на українських.

На другому місці Ford. Протягом травня було зареєстровано 3,2 тисячі машин із пробігом цієї марки. Третьою за популярністю стала Renault з результатом майже 3 тисячі автівок. Автомобілі марки Skoda показали четвертий результат, їх придбали 2,6 тисячі автомобілістів. Замикає п’ятірку лідерів – Hyundai, у заліку якого 1,9 тисячі українських номерів.

Найпопулярнішим вживаним автомобілем травня став Renault Megane. Протягом місяця українці зареєстрували 2 205 авто з пробігом цієї моделі.

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Усього за п’ять місяців з початку 2021 року українську прописку отримали 159,6 тисячі легкових авто з пробігом, це на 45% більше ніж торік і учетверо більше за кількість проданих в країні нових авто за аналогічний період.

Раніше розповідалося про те, що українці продовжують активно цікавитися комерційними авто.

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