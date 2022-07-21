Названо лідерів українського ринку нових автомобілів за типами двигунів

Стало відомо, які моделі на ринку нових машин в Україні лідирують залежно від типу двигуна.

Так, протягом шести місяців поточного року українці придбали 17,8 тисячі нових легкових автомобілів.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що порівняно з минулим роком, на ринку нових авто тільки сегмент електромобілів продемонстрував позитивну динаміку (+118%). Водночас реалізація автомобілів з ДВЗ зменшилась на 66%, гібридів на 49%, а обладнаних ГБО обвалилася на 81%.

Зокрема, з цієї кількості бензинових авто – 10,3 тисячі екземплярів, дизельних – 4,3 тисячі , гібридних – 2,3 тисячі , електромобілів – 755 та майже 200 машин з ГБО.

За підсумками першого півріччя, найбільш популярним на ринку нових електромобілів став Hyundai Ioniq. В реєстраціях нових бензинових авто лідерство у Mitsubishi Outlander. З дизельним двигуном першість у Renault Duster. Бестселер серед гібридів - Toyota RAV-4. Кращий результат в розділі авто з ГБО у Renault Duster.

Читайте також:

В Україні на 65% злетів попит на електромобілі: топ-5 "зелених" моделей за підсумками червня

Названо топ-5 моделей нових легкових авто, які найчастіше купували українці в червні

Попит на вживані авто за підсумками червня зріс на 135%: топ-5 марок, якими найбільше цікавляться українці