Названо найдоступніші нові дизельні авто на українському ринку: топ-10 моделей

У списку майже половина моделей випущена однією маркою.

В Україні дизельні автомобілі великого попиту раніше не мали, але стали популярними у часи збільшення "євроблях". Вони приваблюють своєю міцністю та економною експлуатацією.

Вони мали добрі показники продаж не тільки на вторинному ринку, але і в автосалонах офіційних дилерів. Зараз вибір таких авто зменшився, але він все одно є. На сайті auto.ria назвали найдоступніші нові дизельні машини на українському ринку.

1. Renault Sandero StepWay – ціна від 408 365 грн, двигун 1,5 dCi (90 к.с.), витрата від 3,7 л/100 км;

2. Renault Logan – ціна від 413 965 грн, двигун 1,5 dCi (90 к.с.), витрата від 3,7 л/100 км;

3. Fiat Qubo/Fiorino – ціна від 424 900 грн, двигун 1,3 MultiJet (75 к.с.), витрата від 3,6 л/100 км;

4. Peugeot 301 – ціна від 459 700, двигун 1,6 HDi (92 к.с.), витрата від 3,9 л/100 км;

5. Fiat Doblo – ціна 466 900 грн, двигун 1,3 MultiJet II (90 к.с.), витрата від 4,2 л/100 км;

6. Citroen C-Elysee – ціна від 468 200, двигун 1.6HDi (92 к.с.), витрата від 3,9 л/100 км ;

7. Opel Combo – ціна від 468 700, двигун 1.6 HDi (92 к.с.), витрата від 4,6 л/100 км;

8. Renault Dokker – ціна від 470 000, двигун 1,5 dCi (90 к.с.), витрата від 4,5 л/100 км;

9. Renault Express – ціна від 473 300 грн, двигун 1,5 dCi (95 к.с.), витрата від 4,6 л/100 км;

10. Peugeot Partner – ціна від 493 900 грн, двигун 1.6 HDi (92 к.с.), витрата від 4,6 л/100 км.

Раніше повідомлялося, що українці почали більше витрачати на нові автомобілі.

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