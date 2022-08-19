Названо найпопулярніші електромобілі в усіх сегментах, яким віддавали перевагу українці в першому півріччі 2022 року

Експерти назвали топ-10 "зелених" моделей авто за усіма сегментами, які найчастіше купували українці від січня до червня 2022 року.

Зазначається, що від початку року українці придбали понад 8 тисяч електромобілів , а інтерес до них зростав разом зі здорожчанням пального.

Про це повідомляють фахівці Інституту досліджень авторинку.

Щодо марок, то у січні-червні найпопулярнішими на внутрішньому ринку виявилися електромобілі бренду Nissan (1 532 шт., 36,1%). На другому місці опинилася Tesla (770, 18,1%), на третьому — Volkswagen (418, 9,8%). Четверте і п’яте місця зайняли Renault (231, 5,4%) та BMW (189, 4,5%) відповідно. Перелік найпопулярніших брендів вживаних електромобілів, котрі українці привозили з-за кордону, майже повторює топ внутрішнього продажу. Єдина відмінність — на п’ятій сходинці замість BMW розмістилося Chevrolet.

У рейтингу нових електромобілів у першій половині 2022 перше місце зайняв, на відміну від сегмента вживаних, Hyndai з часткою в 18,9%. На другій сходинці розмістилися електричні BMW (14,4% від загальної кількості). Лідер імпорту вживаних та внутрішніх перепродажів електромобілів Nissan в рейтингу продажів нових електричних автомобілів опинився лише на третьому місці з часткою 10,8%. Таку ж частку (10,8%) зайняли продажі нових електричних Volkswagen. Замикає п’ятірку бренд Volvo — його частка склала 7,4% від загальної кількості нових електромобілів, придбаних українцями в січні-червні 2022 року.

Фото: electrive.com

Якщо брати до уваги саме моделі, то бестселером серед продажів на внутрішньому ринку став Nissan Leaf, який з великим відривом посів перше місце з кількістю 1 490 угод купівлі-продажу. На другому та третьому місці — дві "Тесли": найдоступніша Tesla Model 3 та Tesla Model S відповідно. Четверте місце посів електричний Volkswagen Golf, а на п’ятому опинився Renault Zoe.

Лідером серед "свіжопригнаних електричок" також став Nissal Leaf, а друге місце зайняла Tesla Model 3. Третє місце посів Volkswagen Golf. Окремо слід виділити десяте місце в рейтингу — Volkswagen E-Lavida. Цю модель виготовляють спеціально для внутрішнього ринку Китаю, звідти ж вони й потрапляють до України вживаними.

Щодо переліку моделей, то абсолютним лідером продажу електромобілів в Україні — одразу в трьох сегментах — можна назвати Nissan Leaf. Адже серед продажів нових електроавто він також перший за кількістю. Друге місце посів Hyundai Ioniq 5, а третє — новинка BMW iX.

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