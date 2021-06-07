Названо найпопулярніші електромобілі, яким віддавали перевагу українці в травні

Попит у цьому сегменті трохи впав.

Складено список найпопулярніших моделей електромобілів, який віддавали перевагу українці в травні.

Так, минулого місяця український автопарк поповнився 622 повністю електричними автомобілями (BEV). Такий травневий результат виявився на 34% меншим, ніж рік тому. Частка нових машин в цій кількості становила 11 відсотків, передає "Укравтопром".

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Основну масу зареєстрованих у травні електромобілів склали легкові авто – 590 екземплярів (нових – 66, уживаних – 524). Порівняно із торішнім результатом реєстрації легкових BEV зменшились майже на 36 відсотків.

Зазначається, що з 32 комерційних електромобілів, що отримали в минулому місяці українські номери, новою була лише одна машина. Відносно травня 2020 року попит на комерційні електромобілі збільшився на 14 відсотків.

Найпопулярнішим електрокаром вкотре став Nissan Leaf. Впродовж місяця українську реєстрацію отримали 186 авто цієї моделі.

Associated Press

Другий результат продемонструвала Tesla Model 3, в її заліку 66 реєстрацій . У трійку бестселерів травня потрапив й Audi E-Tron. Цей електрокар вибрали 33 автомобілісти.

Associated Press

Також до топ-5 потрапили Tesla Model S ( 32 реєстрації ) та Chevrolet Bolt ( 29 ). Найпопулярнішим комерційним електромобілем місяця став Renault Kangoo Z.E. – 24 реєстрації .

Усього за п’ять місяців від початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли трохи більше 3 тисячі одиниць електромобілів, або на 12% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Частка уживаної техніки в цій кількості складає 90 відсотків.

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