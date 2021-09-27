Названо найпопулярніші легкові фургони в Україні: топ-10 моделей

Список з універсальних та багатофункціональних автомобілів.

У легковий фургонах можна зручно перевозити як пасажирів, так і вантажі. Це дозволяє використовувати одне авто за різним призначенням.

Найпопулярнішими моделями у цьому сегменті є Renault Kangoo та Volkswagen Caddy, але крім них є ще кілька непоганих універсальних мініфургонів. На сайті auto.ria назвали найбільш продавані з них в Україні.

У списку буде вказана модель, кількість її продажів у перші 8 місяців 2021 року, найпопулярніший рік випуску та середня ціна.

1. Renault Kangoo – 6558 одиниць. Найчастіше купували авто 2008 року випуску. Середня ціна таких – $5800.

2. Volkswagen Caddy – 5583 одиниць. Найчастіше купували авто 2008 року випуску. Середня ціна таких – $7200.

3. Fiat Doblo – 2570 одиниць. Найчастіше купували авто 2007 року випуску. Середня ціна таких – $5100.

4. Citroen Berlingo – 2564 одиниць. Найчастіше купували авто 2010 року випуску. Середня ціна таких – $7300.

5. Peugeot Partner – 1773 одиниць. Найчастіше купували авто 2009 року випуску. Середня ціна таких – $6700.

6. Opel Combo – 1272 одиниць. Найчастіше купували авто 2012 року випуску. Середня ціна таких – $7000.

7. Ford Transit Connect – 932 одиниць. Найчастіше купували авто 2007 року випуску. Середня ціна таких – $5400.

8. Renault/Dacia Lodgy – 619 одиниць. Найчастіше купували авто 2012 року випуску. Середня ціна таких – $8000.

9. Fiat Fiorino – 418 одиниць. Найчастіше купували авто 2008 року випуску Середня ціна таких – $5000.

10. Renault/Dacia Dokker – 323 одиниць. Найчастіше купували авто 2013 року випуску. Середня ціна таких – $7700.

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