Названо найпопулярніші моделі авто, які були виготовлені в Україні за підсумками серпня: лідер неабияк дивує

Названо найпопулярніші моделі авто, які були виготовлені в Україні за підсумками серпня: лідер неабияк дивує

Усього тут знайшлося місце для п'яти марок.

Складено список найпопулярніших моделей авто, які були виготовлені в Україні за підсумками серпня.

За інформацією Інституту дослідження авторинку, минулого місяця на первинному ринку українці придбали 8 829 екземплярів нових легкових авто. Із загальної кількості нових авто перші реєстрації імпортних авто склали 91% (8 027 авто), лише 9% (802 авто) — перші реєстрації легковиків, виготовлених в Україні.

Зазначається, що порівняно з липнем 2021 року загальний обсяг первинного ринку знизився на 16%. Українці придбали на 1 662 нових легковиків менше. Порівнюючи із серпнем 2020-го, загальний обсяг первинного ринку зріс на 29%. Частка продажу нових авто в структурі автомобільного ринку легкових авто в Україні майже не змінилася: зросла із 93% у липні до 93,7% у серпні.

Так, у серпні 2021 року перше місце серед автомобілів, виготовлених в Україні, зайняв поліцейський автомобіль на базі Renault Duster — таких протягом місяця зареєстрували 106 штук .

На другому місці — KIA Rio ( 105 проданих авто), виготовлених на Запорізькому автомобільному заводі з імпортованих машинокомплектів, що мають походження з Російської федерації. Третя сходинка в активі Skoda Karoq ( 91 ).

Повний список має такий вигляд:

eauto.org.ua

Якщо виключити із рейтингу спеціалізовані автомобілі, то в серпні 2021 року зареєстровано лише 542 виготовлених в Україні легкових автомобілів звичайного, цивільного призначення.

Раніше розповідалося про те, які автомобілі з пробігом найчастіше ввозили з-за кордону українці в серпні.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання