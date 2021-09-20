Названо найпопулярніші моделі виготовлених в Україні автомобілів

Тут опинилися машини чотирьох марок.

Складено рейтинг найпопулярніших моделей автомобілів, які були зібрані в Україні.

Про це повідомляє Auto.ria з посиланням на дані Головного сервісного центру МВС.

Так, найбільш затребуваною маркою серед вироблених в Україні автомобілів залишається Skoda, яку збирають на заводі "Єврокар". У серпні 2021-го підприємство зібрало всього 83 автомобіля, зменшивши власний темп виробництва порівняно з липнем в 2,5 рази.

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Найпопулярнішими марками машин, які виробляють в Україні, є Skoda (216 одиниць було куплено в серпні), LADA (164), KIA (105) і Renault (50). Три останніх позиції ЗАЗ збирає з російських машинокомплектів.

У розрізі конкретних моделей за підсумками серпня лідирують такі:

Skoda Karoq - 91 одиниця;

Skoda Kodiaq - 84;

KIA Rio X - 74;

Renault Arkana - 50;

LADA Granta - 46;

LADA Vesta Cross - 43;

LADA Niva - 37;

Skoda Fabia і KIA Rio - по 31;

Lada Vesta - 19;

LADA Xray - 15;

Skoda Superb - 9.

Зазначається, що від початку 2021 року на українських підприємствах зібрали 5,8 тисячі транспортних засобів, однак в порівнянні з липнем темп автовиробництва зменшився на 21%.

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