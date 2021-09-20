Названо найпопулярніші моделі виготовлених в Україні автомобілів

Тут опинилися машини чотирьох марок.
Складено рейтинг найпопулярніших моделей автомобілів, які були зібрані в Україні.
Про це повідомляє Auto.ria з посиланням на дані Головного сервісного центру МВС.
Так, найбільш затребуваною маркою серед вироблених в Україні автомобілів залишається Skoda, яку збирають на заводі "Єврокар". У серпні 2021-го підприємство зібрало всього 83 автомобіля, зменшивши власний темп виробництва порівняно з липнем в 2,5 рази.
Найпопулярнішими марками машин, які виробляють в Україні, є Skoda (216 одиниць було куплено в серпні), LADA (164), KIA (105) і Renault (50). Три останніх позиції ЗАЗ збирає з російських машинокомплектів.
У розрізі конкретних моделей за підсумками серпня лідирують такі:
- Skoda Karoq - 91 одиниця;
- Skoda Kodiaq - 84;
- KIA Rio X - 74;
- Renault Arkana - 50;
- LADA Granta - 46;
- LADA Vesta Cross - 43;
- LADA Niva - 37;
- Skoda Fabia і KIA Rio - по 31;
- Lada Vesta - 19;
- LADA Xray - 15;
- Skoda Superb - 9.
Зазначається, що від початку 2021 року на українських підприємствах зібрали 5,8 тисячі транспортних засобів, однак в порівнянні з липнем темп автовиробництва зменшився на 21%.
Раніше розповідалося про те, що ЗАЗ може випустити бюджетний автомобіль.