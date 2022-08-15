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Названо найпопулярніші нові легкові авто за типами двигунів на українському ринку

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Названо найпопулярніші нові легкові авто за типами двигунів на українському ринку

Фото: netcarshow

Стало відомо, які моделі обирали українці за кожним із типів двигуна у липні 2022 року.

Так, на ринку нових легкових авто, у липні, найбільшим попитом користувалися автомобілі з бензиновими двигунами. Їх частка у продажах становила 59%.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що дизельні моделі обрали 23% покупців. Автомобілі з гібридною силовою установкою охопили 12% ринку, а повністю електричні – 5%. Найменша частка у машин з ГБО – 1%.

Найпопулярнішим автомобілем на бензині став Chery Tiggo 4.

Серед нових дизельних авто більше прихильників у Renault Sandero. В частині гібридів пальма першості у Toyota RAV-4. Бестселер серед нових електромобілів - Volkswagen ID.4. Обираючи нове авто з ГБО, українці частіше віддавали перевагу Chery Tiggo 4.

Щодо легкових авто з пробігом, то серед зареєстрованих у липні подібних машин 35% відповідали сучасним екостандартам. 

Із 45,8 тисячів вживаних легкових авто, що у липні перейшли на українськи номери, близько 60% - дизельні. Майже третину реєстрацій імпортованих легковиків з пробігом склали бензинові авто. Автомобілі з ГБО в цій статистиці зайняли 4%. На електромобілі припало 3% реєстрацій і лише 1%  на гібридні моделі.

Сучасним екологічним стандартам "Євро-5" та "Євро-6" відповідали 32% вживаних легкових авто, що у липні поповнили український автопарк та ще 3% становили автомобілі з нульовим рівнем викидів.

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