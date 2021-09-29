Названо найпопулярніші нові седани в Україні: топ-10 моделей

Ринок авто з цим кузовом переживає не найкращі часи.
В Україні ще 10 років тому седани були лідерами ринку, але останнім часом величезну його частку захопили кросовери та універсали.
Нових моделей в країні дійсно дуже мало порівняно з минулими роками. Проте українці все одно продовжуються їх купляти. На сайті auto.ria назвали найпопулярніші моделі за підсумками продаж у серпні 2021 року.
Топ-10 нових седанів:
- Renault Logan - 236 одиниць;
- Toyota Camry - 207 одиниць;
- Toyota Corolla - 91 одиниць;
- Skoda Octavia - 78 одиниць;
- Fiat Tipo - 48 одиниць;
- Audi A8 - 41 одиниць;
- Peugeot 301 - 34 одиниць;
- Citroen C-Elysee - 29 одиниць;
- Kia Rio Sedan - 29 одиниць;
- Chevrolet Cobalt - 28 одиниць.
Трійка лідерів досить передбачувана. Нові Logan, Camry та Corolla дійсно можна часто зустріти на українських дорогах. Також непогані показники є у Skoda Octavia А8, хоча їй не вистачило всього 14 угод, щоб обігнати кросовер Karoq і стати бестселером у межах бренду.
Цікаво, що на шостому місці у списку найпопулярніших седанів розташувався Audi A8 із середньою вартістю у 2,5 мільйона гривень. Він продається не гірше за флагманський кросовер Q8.
Водночас у десятку не потрапили моделі, які раніше були популярними серед українців. Це Mazda6, якої продали всього 16 моделей, Hyundai Elantra (13 угод), Volkswagen Passat та Skoda Superb (по 9 продаж).
Найбільш ексклюзивними седанами на українському ринку в серпні стали Bentley Flying Spur, Jaguar XF, Mercedes-Benz AMG E 63 S і Volvo S90, яких продали по одному екземпляру.
Раніше повідомлялося про те, які кросовери з США пропонують українцям та скільки вони коштують.