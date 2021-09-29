Названо найпопулярніші нові седани в Україні: топ-10 моделей

Ринок авто з цим кузовом переживає не найкращі часи.

В Україні ще 10 років тому седани були лідерами ринку, але останнім часом величезну його частку захопили кросовери та універсали.

Нових моделей в країні дійсно дуже мало порівняно з минулими роками. Проте українці все одно продовжуються їх купляти. На сайті auto.ria назвали найпопулярніші моделі за підсумками продаж у серпні 2021 року.

Топ-10 нових седанів:

Renault Logan - 236 одиниць;

Toyota Camry - 207 одиниць;

Toyota Corolla - 91 одиниць;

Skoda Octavia - 78 одиниць;

Fiat Tipo - 48 одиниць;

Audi A8 - 41 одиниць;

Peugeot 301 - 34 одиниць;

Citroen C-Elysee - 29 одиниць;

Kia Rio Sedan - 29 одиниць;

Chevrolet Cobalt - 28 одиниць.

Трійка лідерів досить передбачувана. Нові Logan, Camry та Corolla дійсно можна часто зустріти на українських дорогах. Також непогані показники є у Skoda Octavia А8, хоча їй не вистачило всього 14 угод, щоб обігнати кросовер Karoq і стати бестселером у межах бренду.

Цікаво, що на шостому місці у списку найпопулярніших седанів розташувався Audi A8 із середньою вартістю у 2,5 мільйона гривень. Він продається не гірше за флагманський кросовер Q8.

Водночас у десятку не потрапили моделі, які раніше були популярними серед українців. Це Mazda6, якої продали всього 16 моделей, Hyundai Elantra (13 угод), Volkswagen Passat та Skoda Superb (по 9 продаж).

Найбільш ексклюзивними седанами на українському ринку в серпні стали Bentley Flying Spur, Jaguar XF, Mercedes-Benz AMG E 63 S і Volvo S90, яких продали по одному екземпляру.

Раніше повідомлялося про те, які кросовери з США пропонують українцям та скільки вони коштують.

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