Названо найпопулярніший середній вік легкових авто в Україні та які моделі є найстарішими з українськими номерами

Стало відомо, якому середньому віку віддають перевагу українці в разі купівлі автомобіля з пробігом.

Від початку року свою першу реєстрацію в Україні отримали 310,2 тисячі вживаних легкових авто.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Щодо вікової структури цих машин, то вона має наступний вигляд:

до 5 років – 10%;

від 6 до 10 років – 18%;

від 11 до 20 років – 65%;

старше 20 років – 7%.

Найстарішими легковиками, що в цьому році отримали українськи номери були: Nissan Cedric – 1977 року випуску; Ґелендеваґен, якому вже виповнилось 38 років; та тридцятитрьохрічний Mercedes-Benz W124.

Раніше розповідалося про те, що 2022 року майже 332 тисячі "легковиків" поповнили автопарк України.

Бестселером цього періоду, серед нових машин, став Renault Duster. Від січня до липня автомобілям цієї моделі було видано 1 422 номерних знаки. На другому місці Toyota RAV-4 - 957 екземплярів. Замикає лідерську трійку Skoda Kodiaq - 604.