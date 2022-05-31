Названо оптимальні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні

За словами експерта, вартість бензину до 55 грн/літр і дизельного пального до 60 грн/літр максимально відповідає нинішнім ринковим реаліям.

Таку думку висловив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"При цінах 52-55 грн/літр на бензин і 58-60 грн/літр на дизпаливо, як я бачу, ринок почувається нормально, черги зменшуються. Якоюсь мірою ринок знайшов точку рівноваги, а далі почне наповнюватися новими партіями, і це має привести до зниження ціни", - сказав він на брифінгу.

Водночас Куюн зазначив, що ціна пального 40-45 грн за літр, яка визначалася під час держрегулювання, була справедлива для стабільного, забезпеченого ринку, "якого у нас на сьогодні немає".

"Відповідно, нам потрібно знижувати споживання, збивати ажіотаж", - наголосив експерт.

Так, за даними групи "А-95", середні роздрібні ціни на бензини та дизельне пальне в Україні у період 16 до 23 травня збільшились на 22-30%, зокрема середні ціни в роздріб на бензин марки А-95 - на 10,72 грн/літр, до 50,84 грн/літр, преміальний А-95 - на 9,85 грн/літр, до 51,51 грн/літр. Окрім того, роздрібні ціни на дизельне пальне збільшились на 13,24 грн/літр - до 56,49 грн/літр, на скраплений газ - на 4,14 грн/літр, до 39,24 грн/літр.

Нагадаємо, в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

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